Bonjour Monsieur , Madame.



Responsable patrimoine de l ensemble du complexe



J ai une très grande expérience dans la construction, rénovation ,maintenance, salle des machines centrale, VRD,clim,lingerie industrielle,hébergement,espace vert,golf traitement des eaux, parc véhicules

Encadrement d équipe 30 a 80 collaborateurs 2/3 chefs d équipe gestion budgets maintenance ,frais généraux , investissement , achats stock magasin . responsable hygiène et sécurité,gestion de crise évacuation cyclonique , incendie, sanitaire; responsable plan d action préventif

Construction d un camping village, parc aquatique sud de l Italie directeur opération formation 52 collaborateurs restaurants, supermarché, sports, mini club,animation, maintenance , hébergement . J ai travaillé dans une douzaine de pays et d îles Haiti , Egypte,Maroc,Grèce,Mexique, Italie,Guadeloupe, Bahamas,Polynésie

Agent de sécurité incendie assistance à personnes, conformité électrique motivé et passionné de mon métier je suis disponible rapidement et me tiens entièrement à votre disposition

0622178393

Cordialement

Dominique Rossi .



Mes compétences :

contrats , gestion budgets maintenance, frais géné

maintenance, constructions, investissements,traite

Management d équipe 30/80 collaborateurs

30 années d expérience internationale ,Maroc,Egypt

Internet, open office, Microsoft office,Outlook,