Dominique ROULIN

Link In Touch, spécialisée dans les solutions digitales vous accompagne dans votre transformation numérique.

Nous aidons nos clients dans la mise en œuvre de solutions digitales, CRM, Marketing et dans la gestion de leurs projets stratégiques : Entrée en relation Client, KYC, signature électronique, dématérialisation, service Client.



Link In Touch digitalise vos processus Métier avec une solution BMP/DCM permettant de piloter l'ensemble de votre chaine de valeur (CRM, Marketing, Ventes, Service).





Ctrl-it est un réseau d'experts.

Notre métier : Vous accompagner dans vos projets en nous impliquant au cœur de vos enjeux.

Nos experts sont opérationnels, professionnels et seront engagés jusqu’au résultat final.



Consultant - Conseil en informatique financière

* Conseil en Système d'information : Vous recherchez de l'expertise pour vous accompagner dans la transformation de votre SI.

* Coordination et Gestion de projets : Vous recherchez un appui opérationnel et méthodologique pour piloter vos projets.

* Assistance à la maîtrise d'ouvrage : Vous recherchez une compétence spécifique ou un acteur "neutre", garant de la réussite de vos projets.

* Organisation et Processus : Vous recherchez une méthode simple et outillée pour décrire vos processsus et améliorer votre organisation.



Mes compétences :

Finance

Gestion de projets

Mathématique financière

Maitrise d'ouvrage

Système d'information

Asset management

Organisation SI

Gestion Financière