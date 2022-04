Dominique ROVIRA

Je suis professeur en Economie Gestion dans l'Education Nationale depuis 21 ans ; j'ai également été formatrice et chargée des relations commerciales au Greta et auparavant j'ai occupé des postes d'assistante dans des agences de marketing. J'ai des compétences dans le commerce, le management d'équipe, la gestion, l'économie droit et le digital.



Mes compétences :

Culture Economique Juridique et Commerciale

Gestion de clientèles

Gestion de projet

Economie Droit

Relation client et Digitalisation