Dominique RUBAN

À la recherche d’un poste de responsable de service clientèle au sein d’une entreprise dont la logique permanente s’inscrit dans le développement commercial et la qualité de ses prestations.

Je serai là pour coordonner le service, manager des collaborateurs, être force de proposition dans le respect et sous l'autorité de ma hiérarchie.



Mes compétences :

Gestion du personnel

Animation de formations

Gestion

Veille juridique et législative

Formation professionnelle continue

Management

Droit du travail

Développement commercial

Veille réglementaire