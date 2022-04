Dominique S. FLOT

2016, des services qui évoluent, des expos toujours plus nombreuses.



In Viridis proche de vous surArray, Le Naturel a du Sens !



Tous nos produits sont des coups d'coeur. Nous connaissons tous nos produits sur le bout des doigts, parce que nous les utilisons nous-mêmes tous les jours, que ce soit le Kota barbecue, le Sauna, le Spa nordique, ou les accessoires, il n'est pas un jour où nous n'utilisons pas un seul de ces produits. C'est pour ça qu'In Viridis est différent.



Des nouveautés à suivre régulièrement sur notre site, des accessoires pour le sauna, ou de nouvelles gammes de soins Bio2you.



SurArray, vous retrouvez un petit historique de l'Entreprise, une histoire pour chacune des gammes, un sérieux dans la sélection des produits proposés, une qualité, une originalité, un contact avec leur créateur, ou leur concepteur. In Viridis est également devenu son propre concepteur au fil des mois, en écoutant les suggestions de ses clients. Nous sommes très à l'écoute.

In Viridis deviendra votre coup d'coeur .



Aujourd'hui, In Viridis c'est un site, et plusieurs boutiques en ligne. C'est un réseau qui s'étoffe au fil des semaines, des mois. Ce sont des rencontres professionnelles, et des nouvelles collaborations.



Le site publiera régulièrement ses nouveautés, ses actus aussi.





Mes compétences :

Bio

Entreprenariat

Bois

Maitrise du Sauna

Aisance relationelle

Gestion de la relation client