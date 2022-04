Dominique SABIN

15 ans d'expériences dans le domaine informatique, avec une évolution de Technicien à Gérant d'un SARL. La plus grande partie de mon parcours a été de travailler avec les clients professionnels et les entreprises.

Des solutions spécialisées dans la virtualisation, la technologie de l'information et de communication, la sécurité des réseaux et des données, l'installation de connexion à distance sécurisée, l'installation et la configuration de serveur et d'autres services en conseil informatique. Très bonne relation client et d'équipe bien développée.



Mes compétences :

Support client

Gestion des installations

Gestion de projet informatique

Maintenance informatique

Service client

Réseaux informatiques & sécurité

Entreprenariat

Relations clients

Microsoft Windows

Microsoft Outlook

Hyper-V

HP Hardware

Ethernet

BlackBerry

Android

Wi-Fi

VMware

POP

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Exchange Server

Mac OS X

IMAP

IBM Hardware

Compaq/Digital Hardware

Workstation

Windows Mobile

Toshiba Hardware

TCP/IP

Sieges

ProHVM

Printer Hardware

Novell Netware

Netscape Navigator

Microsoft Windows 9x

Microsoft Office

Microsoft Internet Explorer

IP

IBM OS/2

Dynamic Host Control protocol

Dell Server Hardware

Apple MacOS

Active Directory