Dominique SACHEL

Chi(n)euse depuis belle lurette, toujours en quête du bel objet à dénicher au meilleur prix,

j'ai décidé par un beau vendredi 13, avec mon amie Anne, de passer le cap : devenir Chi(n)euses professionnelles.

Autrement dit, exercer à plein temps notre TOC favori pour vous en faire profiter.



Je suis également graphiste, directrice artistique d'Archibald et cie créé en 1994.

J'assure la création, l'exécution et le suivi de fabrication de tous les supports imprimés (édition, identité visuelle, signalétique…).



Pareillement toquée d’art contemporain, j'ai à cœur de vous faire connaître

les artistes dont j'aime autant l’univers que la personnalité, dans le cadre d’expositions régulières.



