Dominique SALGADO

Mes fonctions actuelles m’ont permis de consolider mes connaissances et ma pratique des procédures de passation et de l’exécution des marchés publics (définition du besoin, gestion et suivi des contrats, rédaction d’avenants et validation des actes de sous-traitance, contrôle de l’exécution des marchés de travaux et de maîtrise d’œuvre), et du droit public des affaires (élaboration de montages contractuels complexes, DSP, concours, contentieux).



Dans le cadre de mes différentes expériences, au sein d'entreprises publiques ou privées, et en cabinets d'avocats, j’ai approfondir mes compétences juridiques et contractuelles, et de développer à la fois polyvalence, sens de la négociation, aisance rédactionnelle, méthodologie et gestion des priorités dans le domaine des marchés publics, plus spécialement les marchés de travaux et de maîtrise d’œuvre et de mieux définir les besoins des opérationnels dans ces secteurs.



Mes compétences :

Commande publique

Contrats publics

Droit

Droit public

Droit public des affaires

Marchés publics

Achats publics

Finances publiques

Management