Dominique SALIS

J'ai été Directeur Général au sein d’une ONG et gérant de deux sociétés. Confronté depuis de nombreuses années aux problématiques qu'un coach accompagne, je me suis formé dans une des écoles les plus exigeantes. J'accompagne aujourd’hui des professionnels et des particuliers dans leur volonté d’atteindre les objectifs qu'ils vont se donner. J'enseigne l’ennéagramme, lors de sessions de formation ouvertes à tous, dans le respect de la Tradition Orale. Mon mode de rémunération original s’inscrit dans la philosophie humaniste de l’économie solidaire. Celui-ci doit me permettre d’intervenir auprès de tous, quel que soit le niveau de revenu.