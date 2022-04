Artiste peintre depuis sa plus jeune enfance car elle aimait dessiner.

Elle découvre la peinture à l'huile sous la houlette d'un professeur d'arts plastiques...

Bien des années ont passé et l'artiste s'est créé son petit univers unique et insolite de courbes et de couleurs où elle a montré ses créations et s'est fait remarquer dans divers salons et expositions afin d'y affirmer son écriture. Elle travaille actuellement et principalement en acrylique. Repérée de loin sa signature et son style, elle se démarque et vous ne pouvez la manquer....

Des courbes et du courbisme très coloré, en dégradés flashis sur des fonds spatulés au couteau à effets renversant. Entre ses bulbes sortis de nulle part qui jaillissent de sa toile, y mêlant des sujets qui ornent ces volutes colorés tel de petites fleurs ou de petits animaux que l'on pourrait vite s'apprivoiser.

Bluffant, touchant, caractérisant bien son style, son écriture et sa signature, l'artiste Dominique Salmon vous plonge dans son univers bien à elle.

Ici pas d'angle, que des courbes, des rondeurs et des couleurs.

Plutôt très réservée dans la vie, elle laisse aller son couteau dans le fond et vient y incruster ses courbes tout en finesse.

Chaque toile est différente et vous émeut et quoi qu'elle décide, à chaque fois, elle vous exprime son œuvre tout en courbes et en douceur, entre ondulations féeriques et courbisme salmonien.