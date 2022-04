Je repond au nom de SAMA Dominique, je suis technicien Supérieur Génie civil et Conducteur de Travaux de l'entreprise E.C.B.E.

je continue toujours a suivre les cours en vue d allez le plus loin possible.

mes objectifs sont les suivants: etre un jour un ingenieur G C et un Entrepreneur de reference.....



Mes compétences :

Conducteur Ds Travaux De BTP