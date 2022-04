Diplômé en Licence Marketing-Management avec une expérience dans divers domaines tels que:



- Le marketing et la vente de produits de grande consommation (FMCG);



- Le transport maritime, le commerce et la logistique internationale;



- La finance (assurance et banque);



- L'entrépreunariat.



Mes compétences :

Sens des responsabilités

Organisé

Dynamique