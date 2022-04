Dominique SANTOS AMARAL

Un métier et une passion pour le potentiel des Femmes et des Hommes.

Vision stratégique couplée à une expérience opérationnelle de plus de 15 ans en BtoB au sein d’environnements exigeants.



Mon engagement auprès de ma Direction, mon orientation « terrain » et une écoute active aux collaborateurs m’ont permis de cerner les métiers, les enjeux business et les opportunités de chacune de mes structures.



De formation en Droit Social et Gestion Ressources Humaines, j'apprécie plus particulièrement l'analyse et l’adaptation puis l’organisation et l'accompagnement des changements nécessaires aux performances.

Sens du résultat, service client, réactivité, anticipation et dialogue comme clés d’une fonction RH performante.



> Compétences au service de mes clients internes :



Management : Animation hiérarchique & fonctionnelle d’équipe



Formation : Identification besoins et prestataires, Montage & animation du plan, Interface OPCA, Pilotage budget & optimisation process.



Droit Social : Disciplinaire, Licenciement, Rupture conventionnelle, IRP (CSE, ex CHSCT, ex DP, ex CE) et Veille juridique.



Développement RH : Entretien annuel, Carrières (People Review, Plan succession), Description poste, Grille compétences, Implantation outil RH, Intégration, Formation managers, CQP, QVT, RSE, Enquete Interne.



Recrutement (Management, Vente, SAV, BE, Marketing, Finance) : Etude besoin, sourcing, entretien téléphonique & face-à-face, mise en situation/assessment, tests, contrôle références.



Mobilité : Mutation, Promotion, Entretiens carrière (évolution, senior, bilan professionnel, VAE).



Communication RH : Interne (intranet RH, cooptation, newsletter RH, Guide RH) et Externe (espace carrières, marque employeur, réseaux sociaux)



Admin Personnel : Effectifs, Contrats, Déclarations obligatoires (2483, DOETH, FONGECIF, FP, TA)



Relations Ecoles : Salon/forum, Journée entreprise, Syndicat professionnel, Alternance, Stage.



Membre ANDRH, Club RH Pole Emploi, 100Chances100Emplois.

Certification : PAPI, Job Profiler, SST



