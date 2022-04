Dominique SAUDAN

Ai travaillé à moult reprises en tant que responsable presse et communication (Festival de Jazz de Montreux, Warner Music) mais ai également fait un stage de journaliste reporter à la Télévision Suisse TSR (ai collaborer à la réalisation d'une émission quotidienne et ai tourné seule 6 mini-documentaires/portraits). J'ai travaillé comme assistante du directeur et responsable de production au sein de la chaîne de radio nationale Suisse, Couleur 3.

Récemment j'ai travaillé pour le jeune festival de musique, Caprices Festival. J'effectue un mandat - presse et communication - pour le Festival International du Film Fantastique de Neuchâtel.



Mes compétences :

Créativité

Curiosité

Dynamisme

Enthousiasme