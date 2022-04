Dominique SAUVAGE

Madame, Monsieur,



Actuellement en recherche d'emploi pour un poste de commercial sur le secteur Midi Pyrénées.



D'une personnalité dynamique, authentique, organisée, souriante et disposant d'une grande

empathie, je suis à l'écoute des mes clients pour répondre à leurs attentes.



Le domaine de la vente est chez moi une seconde nature, de part mes diverses activités

dans le commerce en général.



Je réside sur le secteur sud de Toulouse et je suis disponible immédiatement.



Persuadée d'avoir tous les atouts pour intégrer votre équipe commerciale, restant à votre disposition pour vous apporter tout renseignements complémentaire et vous rencontrer selon vos disponibilités, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuse salutations.