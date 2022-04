Dominique SCOTT

Expérience dans l'administratif dans secteurs très variés (décoration/mode, industrie, services, culture)en tant qu'assistante bilingue, coordinateur presse, office manager...

Dans large éventail de structures (de moins de 10 personnes à quelque 125 000 salariés) mais toujours à l'international et très souvent dans un environnement multiculturel (avec parfois l'anglais comme langue principale de travail).



Ce qui me motive/ce que je recherche: un travail polyvalent avec beaucoup de relationnel de préférence dans une structure à taille humaine(moins de 50 ou 100 personnes) et idéalement multiculturelle.



Mes compétences :

Assistante de Direction

Gestion administrative

Manager

Office Manager

Responsable administrative

Assistanat de direction