Dominique SECHER

28 ans d'expérience en conception et urbanisation des Systèmes d'Information.

Expert méthodes et outils de conception, d'urbanisation et de modélisation des S.I. (MERISE, SADT, OMT, UML, AMARCO, ITIL - Conceptor, MEGA, WinDesign).



3 types de prestations :

. Urbanisation et architecture des S.I. (Stratégie, Métier, Fonctionnel, Applicatif);

. Formation en méthodes et outils de conception;

. Conduite de projets.



Domaines principaux :

. Banques, assurances, mutuelles

. Grande distribution

. Administration (Ministères et Collectivités)



Mes compétences :

Conception

ITIL

Conseil

Système d'information

WinDesign

Modélisation