Passionné par les arts d'expression, au fil du temps, je teste ma créativité au travers de différentes techniques pour arriver à l'utilisation de l'aérographe.

L'aérographe est l'outil qui me permet de créer des peintures personnalisées sur tous types de supports, en s' inspirant de la mode et du monde qui nous entoure.

Après un parcours dans le monde industriel je décide de devenir Peintre en décors métier qui me permet de mettre en œuvre tout mon sens artistique.