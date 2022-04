Dominique SEMIDEI

SAVOIR FAIRE EN COMPTABILITE

Contrôler, valider et enregistrer les dépenses et les recettes (achats, ventes, opérations diverses, trésorerie)

Contrôler les balances et grands livres fournisseurs, clients et général

Clôturer les comptes annuels

Elaborer des déclarations de TVA + DEB

Régler les factures fournisseurs par chèque, virement, traite

Faire les états de rapprochements bancaires

Suivre le tableau de bord de trésorerie

Gérer les immobilisations (création et suivi des acquisitions dans un système informatique)

Mettre en place un tableau de bord pour le contrôle de gestion

Mettre en place un budget des dépenses et recettes

Etablir les feuilles de paie des salariés et cas particulier (licenciement)

Calculer et rédiger les déclarations périodiques et annuelles (URSSAF, ASSEDIC, Retraite DASS…)

Assurer le planning des absences, congés payés

Gérer les absences maladies et accidents du travail auprès des organismes concernés

Etablir et suivre la facturation clients





Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Quadratus

Sage