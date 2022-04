Dominique SEREX

Inspecteur ITIGS

Certifications d'appareils fonctionnant au gaz (GN - GPL)

Expertise après accidents gaz

Inspecteur sécurité des produits

Instructeur VKR (essais de pression gaz et eau)

Chargé de cours pour Installateurs Agréés Gaz (math-physique, sécu gaz) et Fontainiers ( signalisation et sécurité chantiers)

Chargé de cours pour cuisinistes (sécu gaz)

Chargé de cours pour les comportements en fouille gaz (CFG)

Chargé de cours pour les entreprises de génie civil ( sensibilisation aux risques gaz dans les travaux de fouille)

Expert aux examens Installateurs Agréés Gaz, Monteurs de Réseau, Fontainiers