Dominique SERIEYS

Éducateur sportif de formation je suis moniteur de sport et j'occupe des fonction de directeur enfance jeunesse ainsi que des postes de coordonnateur.

J'ai été formé sur le terrain et j'ai travaillé au Club Med afin de parfaire mon métier.

J"ai travaillé comme barman de 1989 à 2002, au sein de la brasserie "le Rembrandt" tenu par 2 anciens joueurs et entraîneur du Stade Toulousain Rugby.

Je suis une personne de terrain, j'aime le travail en équipe et les relations humaines.

Autodidacte, je suis une personne polyvalente.



Mes compétences :

Educateur Sportif

Directeur socioculturel tout public

Directeur Adjoint: animation culturelle & ludique

Moniteur de sport

Barman