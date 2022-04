Dominique SERY

Créée en 1992, L’association Réunion Entreprendre Initiative accompagne et finance des projets de création, de reprise et de développement d’entreprises.

Elle fait partie des 230 plateformes membre de France Initiative, premier réseau de financement et d’accompagnement de l’entrepreneuriat en France

Réunion Entreprendre Initiative est au service du développement économique, de l'innovation, de l'emploi et de la cohésion sociale; à ce titre elle valorise chez tout entrepreneur, la capacité de développement économique de son entreprise, support d'autres emplois, et sa capacité d'innovation.

Réunion Entreprendre Initiative apporte :

- Un prêt d’honneur gratuit et sans garantie personnelle,

- Un accompagnement en amont et un suivi après financement,

- Le professionnalisme de ses équipes (9 salariés, 50 bénévoles) et la garantie d’une démarche Qualité.