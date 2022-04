Dominique SEUNIER

Bonjour,

J'ai 46 ans, 3 enfants. J'ai un diplome de comptabilité suivi d'un graduat.

Mon parcours professionnel :

J'ai débuté comme aide-comptable, j'ai fait des travaux administratifs, du secrétariat commercial et de direction.

Dans une même société, j'ai touché un peu à tous les styles de jobs càd du magasin (stock, réception des marchandises, préparations des commandes et envois, .... et oui nous étions une petite équipe et tout le monde mettait la main à la pâte), du secrétariat commercial et de direction et ensuite de la comptabilité (financier).

J'aimerais retravailler car j'aimes le travail, les contacts et les défits.

J'aimerais aussi trouver un job sur Bruxelles avec des horaires flexibles étant donné que j'ai des enfants et les écoles se terminent malheureusement à 18 heures. J'ai une voiture et le permis B.

Avantages pour mon futur employeur : ma carrière ayant été mis en suspens et que actuellement je suis au chômage, je peut bénéficier du plan ACTIVA qui permet à l'employeur d'avoir d'importantes réductions fiscales s'il engage une personne comme moi-même.

Voilà en bref mon CV et si vous désirez en savoir plus sur ma personne, je serais ravie de vous rencontrer.



Bien à vous



D. Seunier.



Mes compétences :

dynamique