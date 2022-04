Dominique SILVA

Mon parcour professionnel de plus de 17 ans au sein d'un grand groupe, ma amené a

encadrer un groupe de technicien. Dans ce poste, j'étais l'interface entre le client et le labo technique

de ma société.

Mes activités consistaient a assurer le bon fonctionnement de matériels et systèmes de très haute

technologie.

mes expériences professionnelles mon amenées a assumer les missions les plus complexes et

développer une grande rigueur de travail.

Rigoureux, ponctuel et dynamique,



Mes compétences :

Camera de plateau tv

Audiovisuel

Betacam

Maintenance

Caméras de vidéosurveillance professionnelle

Video

Regie televisuelle