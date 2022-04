Dominique SIMONET

La crise économique des années 80 m'a propulsée dans un monde qui bouscula ma timidité et ma jeunesse : le commerce.

Mes études initiales ne m'avaient pas préparée à affronter cet univers ou chaque jour ressemble à un combat sans fin.

Je ne regrette plus car toutes les difficultés rencontrées, ont forgé mon caractère et ont fait la femme que je suis aujourd'hui.

Différentes personnes des années passées ont laissé leurs empreintes sur moi et je ne cesse de les remercier pour cette volonté qu'ils ont fait naître en moi et cette soif de parvenir à mes fins.

Juste pour le plaisir de les nommer et de leurs être reconnaissante ! Pascal Mercier de chez Herbalife, un excellent leader et Valérie Arvoire qui a suivi ses traces, si bien, qu'aujourd'hui , elle est devenue son double.

Je serai toujours fidèle à Herbalife et je reste encore aujourd'hui distributrice de ces produits si agréables à consommer et si bon pour mon équilibre nutritionnel !!



Aujourd'hui, après un temps d'arrêt, je reviens sur scène et développe mon activité dont le principe premier serait de ne proposer que des produits qui m'ont donnés entières satisfactions personnelles.

Je ne représente pas uniquement une entreprise mais plusieurs renommées, pas pour tous leurs produits mais uniquement ceux qui m'ont convaincus. Je développe actuellement mon site internet afin d'exposer tous les articles et services que je vends.



En parallèle, je propose mes connaissances et mes acquis pour des services ponctuels de secrétariat. Ainsi, les petites entreprises qui ne peuvent pas embaucher une secrétaire à temps complet, peuvent me contacter pour obtenir de plus amples informations sur mes prestations en bureautique sur site ou à domicile.

-



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Adobe Photoshop

Psychologie

Créativité