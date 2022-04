Dominique SKALECKI

Domaines d'action : Manager / gestionnaire d'un centre de profit (CA : 15 M€ /an)



- Management : Encadrement jusqu’à environ 120 personnes, accompagnement et valorisation des compétences des collaborateurs, engagement sécurité, recrutement, formation…

- Organisation : Optimisation opérationnelle, planification, réorganisation, homogénéisation des pratiques

- Pilotage de l'activité : Suivi des objectifs ; tableaux de bord ; indicateurs techniques, contractuels, environnementaux, opérationnels, budgétaires et de sécurité ; plans d'actions

- Pilotage budgétaire : économies ; rentabilité ; maîtrise des charges d'exploitation, de renouvellement et d’investissement ; travaux facturables

- Réglementation/QHSE Normes ISO 9001, 14001, 26000 et 50001 ; lien avec les Services de l’Etat

- Relations clients : Garant de la qualité de service, de la confiance des clients, du respect des obligations contractuelles

- Développement commercial : Appels d’offres (Marchés de prestations ; Délégation de Service Public)

- Technique : Raccordements aux réseaux, contrôles de conformité, hydraulique, gestion des eaux pluviales (techniques alternatives), autosurveillance des réseaux, diag permanent, usines de dépollution, process cycle de l’eau urbain / industriel, ANC, travaux, maintenance (prédictive, préventive et curative ; GMAO)…