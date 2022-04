Dominique SMEETS

Juriste en droit des affaires. Conseils pour entreprises y compris les PME.

Spécialisée en droit belge et européen du droit de la concurrence.

Le droit de la concurrence joue un rôle central dans la vie contemporaine des affaires

Les entreprises ne subissent pas seulement les normes juridiques, elles peuvent aussi en jouer pour prendre l’avantage sur les autres entreprises. Il est utile de connaître les pratiques et les stratégies du droit de la concurrence.

Je conseille aux entreprises comment exploiter les options, voire les failles, offertes par le droit de la concurrence pour desserrer son emprise. Il est en effet possible de tirer parti de certains mécanismes tels que les demandes de clémence ou les engagements pour limiter les risques juridiques qui découlent du droit de la concurrence.

Les entreprises peuvent tenter de tirer profit du flou entourant des concepts comme ceux «facilités essentielles », « prix prédateurs » ou « concurrence déloyale » afin d’accuser leurs concurrents de pratiques contraires à la concurrence.

Le droit de la concurrence peut ainsi être utilisé par les entreprises pour faire pression sur leurs concurrents, les déstabiliser, parasiter leurs infrastructures, accroître leurs coûts, ou encore obtenir une contrepartie financière ou économique de leur part.







Mes compétences :

Droit immobilier

Droit des contrats

Droit des sociétés

Droit commercial

Droit des affaires