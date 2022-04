Dominique STEMMELEN

A plusieurs, on est plus fort !

Avec DiaStemm, donnez une chance à votre avenir...

Le dentaire, un secteur qui ne connaît pas la crise !!!

La Société "DiaStemm", importateur exclusif France, donne du souffle à vos projets avec :

- son réseau de franchises

- son exclusivité sur tout le territoire français

- ses produits haut de gamme

- ses tarifs défiant toute concurrence



L'objectif de notre concept est de proposer à nos franchisés, d'offrir à la vente, aux chirurgiens dentistes, une large gamme de produits consommables (plus de 5000 références), de qualité haut de gamme, fabriqués en Suisse et en Allemagne.





Mes compétences :

Animation de groupes

Animation commerciale

Animation de formations