Dominique STULENS

• Compétences fortes en gestion d’équipe

• Experte en stratégie marketing et business

• Positionnement global de la marque, son identité et développement de campagne.

• Une expertise internationale (culturelle, consommateur, mix media)

• Gestion de projets et amélioration des processus

• Expérience global dans une organisation matrix

• Compétences importantes en matière de négociation en interne ou externe

• Importantes responsabilités budgétaire et gestion de P&L pays-régional

• Recherche de résultat, esprit d’équipe, organisée, communicative, expérience retail

• Trilingue : Français, Néerlandais, Anglais et des notions d’Allemand





Mes compétences :

COMMUNICATION

communication.

dynamique

Dynamique/

Optimiste

Organiser

Ouverte

Sérieuse