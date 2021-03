Dominique SUBRIN

Femme de terrain, et habituée aux univers exigeants, je recherche aujourd’hui une entreprise d'envergure, qui me permettrait de mettre à profit mon expérience professionnelle ainsi que ma connaissance des différents titulaires d'officines du secteur Rhône-Alpin et Grand Est. En effet, je suis convaincue que mon cursus de Cadre Commerciale ainsi que ma qualité de Responsable Régionale pour des Groupements Pharmaceutiques et leurs adhérents officinaux depuis 12 ans me permettront d’être immédiatement opérationnelle au sein de votre entreprise grâce à l’ensemble de mes compétences commerciales, de prospection et de négociation soit en tant que Commerciale, Responsable Grands comptes ou tout autre poste faisant appel à mes différentes compétences.



Actuellement, je suis en charge d’un portefeuille clients dans le secteur Rhône-Alpin et Grand Est pour Forum Santé. Cette fonction me permet d’avoir un rôle actif dans l'accompagnement du Pharmacien (politique de prix, formations des équipes,....) mais également dans la négociation commerciale car je collabore régulièrement avec les partenaires de notre enseigne, afin de réaliser, si nécessaire des bascules de clientèles au profit de nos partenaires commerciaux. Par ailleurs, je sais également percevoir les problématiques et les souhaits de développement de chaque entreprise, tout en reconnaissant la vitalité ou les difficultés de chaque officine grâce à ma connaissance des bilans et de la gestion comptable.



Mes compétences :

Conseil aux entreprises

Négociation commerciale

Prospection de clients

Formation

Développement commercial

Audit