Dominique SURLERAUX

Après plus 20 années à la tête de centre R&D (J&J, Tibotec, Idenix), j'ai décidé de créer une société de biotechnologie qui offre des prestations de consultance, conçoit et synthétise des librairies chimiques innovantes et recherche des candidats précliniques antiviraux.

Je suis inventeur de deux bockbusters (revenu > 3 milliards/an) et de plus de 70 brevets. Sous ma responsabilité une dizaine de molécules sont entrée en phase clinique.

J'ai managé des équipes de taille supérieure à 50 personnes



Mes compétences :

Chimie médicinale

Manager d'entreprise

Innovation produit

Manager de projets