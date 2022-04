Dominique SZCZUDLAK

Mes coordonnées : zudlak@outlook.com - 06 80 60 30 61



Manager CRM / Directeur de Projet / Consultant Senior Microsoft Dynamics 365



* DOMAINES DE COMPÉTENCES

• Satisfaction Client

• Direction de Projet nationaux et internationaux

• Intégration dans le Système d'Information

• Consultant fonctionnel

• Gestion d'équipe - Pilotage de sous-traitants

• Encadrement et gestion des développements

• Garant du budget et facturation



• Management de Service Informatique & de Business Unit

• Schéma Directeur - Vision Stratégique - Gestion budgétaire



* SECTEURS

• Banques, Finance, Assurance

• Industrie, High Tech, Edition de logiciels

• Collectivités Locales, Organismes de Formation

• Expertise Comptable, Services aux Entreprises



* SOLUTIONS / PRODUITS

• CRM : Microsoft Dynamics CRM, Siebel, SalesForce, Clarify-Amdocs, Intégration CTI

• ERP : Dynamics AX - NAV

• GED : Alfresco

• BI : Plateforme Microsoft (SSRS, Power BI)

• Data Integration : Kafka, WebMethods



• Collaboratif : Office 365, SharePoint, Yammer, Skype

• Bases de données : SQL

• Langages de programmation : SQL, .NET, JAVASCRIPT, PHP, VB, C++

• Systèmes d’exploitation : Windows, VMS



* METHODOLOGIES

• Sure Step

• Agile "Scrum"



* Anglais - Courant



Mes compétences :

CRM

Management

Direction de projet

Agile Scrum

SureStep

Dynamics CRM

Satisfaction client

Business Intelligence

ERP