Dominique TALIEU

Vous êtes utilisateurs SAP.

Forte de 19 années d’expériences acquises dans cet environnement, STARTAZ Consulting vous accompagne dans les domaines de l’assistance, des conseils et des expertises techniques de ce progiciel.



Ce savoir faire couvre la plupart des modules composant les grandes familles fonctionnelles de SAP (Logistique, Finance, Ressources Humaines) et tout particulièrement le module SRM.



STARTAZ Consulting vous appuiera tout au long de la réalisation de votre projet et veillera à mettre en œuvre les solutions appropriées à vos processus internes.