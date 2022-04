Dominique TANON

Développeur Internet (PHP - MYSQL) depuis 2005, j'ai décidé d'ajouter une flèche à mon arc en me lançant dans l’aventure du E-commerce en plus de mon poste de développeur.



Je me suis donc lancé en autoentrepreneur dans la création d'un boutique en ligne



Débutant dans le domaine, j'ai choisi de travailler uniquement en dropshipping afin de ne pas me donner trop de charge de travail pour commencer.



Avec mon expérience, d'autres sites devraient suivre ...



Mes compétences :

PHP5

JQuery

JQuery UI

Javascript

Php

Mysql

E-commerce

Bootstrap

HTML 5

Adobe Dreamweaver

Web

Responsive Design