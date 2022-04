Dominique TAOKO

Médecin urgentiste de formation, j’ai travaillé pendant 15 années au sein de divers services d’urgences d’hôpitaux en France et en Grande Bretagne (Londres) mais aussi en rejoignant les équipes du SAMU et la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris.

J’ai, de plus, effectué plusieurs missions humanitaires pour le compte d’ONG internationales (Médecins Sans Frontières et Croix Rouge Française) lors de diverses crises sanitaires en Afrique, Indonésie et Pakistan entre 2005 et 2010.

En 2005, j'ai integré la société AXA Assistance France en tant que médecin régulateur et transporteur pour divers rapatriements sanitaires avant d’être nommé Directeur Médical Adjoint d’AXA Assistance France en mai 2012. en Février 2016, j'ai été nommé Directeur Médical d'AXA Assistance France.



Aujourd’hui, parallèlement à mes fonctions de Directeur Médical d’AXA Assistance France, je poursuis mes activités au sein de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris.

Je souhaiterais désormais affiner mon réseaux de contacts et participer à d’éventuels nouveaux projets qui pourraient me permettre d’acquérir de nouvelles compétences mais aussi de m’ouvrir à de nouveaux horizons professionnels.