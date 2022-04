Dominique TARALLE

Bonjour, depuis plus de 26 ans dans l'informatique je poursuit mon évolution et aujourd'hui je prends en charge le rôle de référent Core Team Microsoft au sein de la BL Infrastructure tout en conservant mon poste d'architecte Sénior pour :

- Promouvoir les solutions Microsoft

- Faire monter en compétence les collaborateurs et les accompagner dans leur missions,

- Accompagner la structure SOGETI dans le cadre des orientations stratégique de Microsoft dans les années à venir

- Animer et accompagner la gouvernance des stratégies des solutions Microsoft dans le cadre de mes missions clients Grands Comptes.

- Conserver et renforcer mon expertise technologique autour du SI et des Cloud au service des clients grands comptes.

je suis aussi à l'écoute du marché



Mes compétences :

Oracle

Microsoft SQL Server

Conduite de projet europeen

Formateur powershell

Mysql php

System center operations manager

Virtualisation

System center configuration manager