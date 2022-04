Dominique TASSEL

En poste depuis plus de trois ans au sein d'un grand groupe bancaire, je suis en charge de l'exploitation, de la maintenance et de l'évolution de l'infrastructure virtuelle VMWARE.



- VMWARE 3.x - 4.x - 5.x - 6.x

- CISCO Nexus 1000v

- SAN

- vRops / vCops



Mes compétences :

Time Navigator

Windows 2008

Arcserve

Windows 2003

Windows 2012

VMWARE 4.x et 5.x

VMWare 3.x

VCops et vRops

VMware 6.x

VRa et vRo (en cours)