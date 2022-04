Dominique Tassot

Né en 1960, Dominique Tassot mène de front et avec passion des activités de chambriste, de concertiste et de pédagogue.

Chambriste, au sein des ensembles Da Camera puis Sax4, il travaille avec François Jeanneau, Pierre Bertrand, Laurent Cugny.. dans le domaine du jazz, avec Tomas Gubitsch, Dominique Vasseur, Philippe Lavergne.. dans le domaine de la musique contemporaine.

Saxophoniste soliste des Orchestres des Radio de Francfort (HR-symphonie Orchester) et de Saarbrück (Deutsche Radio Philharmonie Kaiserslautern-Saarbruecken), il joue sous la baguette des plus grands chefs (L.Berio, M.Kagel, M.W Shung, D .kitaenko, M.Gielen, M.Stern, C.Poppen, I.Inbahl ...) et enregistre dans le cadre de productions prestigieuses ( « Jazz-Suite » de Schostakovitch chez Deutsch Grammophon , « Nobody Knows the Trouble I See » de B.A. Zimmermann avec le trompettiste Reinhold Friedrich pour Capriccio, avec le trio Erskine-Pattitucci-Scofield chez DG, Von Heute bis Morgen de A.Schönberg…)

Concertiste, il enregistre en 2004 avec l’Orchestre de la Radio de Munich un album « French Saxophone » chez Audite Produktion, consacré aux grands concertos de la musique française pour saxophone (Tomasi, Constant, Debussy..)



Titulaire du CA, Dominique Tassot est professeur de saxophone au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Charleville-Mézières. Outre l'enseignement du saxophone, il y est responsable du Département de Jazz, musiques Actuelles Amplifiées et Musique du Monde et dirige également le Big Band du CRD de Charleville et l'occasion de nombreux concerts avec des invités tels que, F. Simtaine, M. Herr, S. Kassap, M. Collignon, J. Sicard, P. Vaiana…

Il est formateur technique et pédagogique pour le CEFEDEM de Lorraine à Metz.

Il est devenu professeur de saxophone à La Musikhochschule de Mannheim depuis octobre 2009.





Discographie :

" Octuor de saxophone de Metz : HP 9701

" Le Quatuor Da Camera en récital" : Quatuor Da Camera (1992)

" Four for Take Five" : Quatuor SAX 4 / SAX4 9501 (1995)

" Histoire de Sax " : Quatuor SAX 4 / SAX4 9902 (1999)

" French Saxophone " : Dominique Tassot/ / Audite Produktion (2004)

" La môme aux boutons " : Quatuor SAX 4 / SAX4 0303 (2005)

" The New-York Suite" : Quatuor SAX 4 / (2008)

" Abendstille“ saxophones et harpe / Herder ( 2010)

“ Bach on Sax“ saxophones et harpe / Herder ( 2012)

“ Colors“ Quatuor SAX4 / Perc-Pro ( 2014)



