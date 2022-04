Dominique TCHOKOMENI

TCHOKOMENI Dominique, ingénieur en maintenance industrielle, consultant junior en maintenance industrielle, entrepreneur dans le domaine de la domotique.



Entré dans le mode de l’emploi en 2014, mon tableau de bord comporte plusieurs réussites et aussi des échecs. De nos jours, je suis à ma troisième entreprise à la direction de maintenance ; lors de es précédentes entreprises, j’étais au département maintenance pour la deuxième et à la direction exploitation pour la première.



De ces années d’expérience et des leçons tirées ; j’ai ajouté une corde à mon arc, celle de consultant en maintenance industrielle. Mon expertise porte sur la mise en place de politique de maintenance sur mesure, l’utilisation optimal des outils et méthodes de maintenance au sein des équipes.



A côté de ce projet professionnel, je structure ma passion pour l’électronique dans ma startup qui s'est spécialisée dans la domotique.



Père de famille, je désire être celui-là qui ouvre la porte pour les autres ; l’intelligence émotionnelle, l’optimisme son mon carburant.



Tu désires améliorer tes compétences, tu es en charge d’une équipe et tu souhaites obtenir de ton équipe de meilleurs performances alors n’hésite pas, contact moi sur mon whatsapp : (+237) 695473504



Mes compétences :

Langage : javascript , python

Informatique embarquée

Maintenance assistée par ordinateur

Développement web

Electrotechnique

Sécurité industrielle

Gestion et organisation de la maintenance

Maintenance industrielle