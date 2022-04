Dominique TESTUD

De plus en plus de rencontres au travers de la photographie.

Du noir et blanc pour découvrir des personnes , des métiers , des passions ,des lieux.

Garder la couleur pour l'émotion et les petits émerveillements du quotidien ,qui font que bien que parfois ( souvent ? )difficiles , les journées se passent ....enrichissantes .

Les parfums de l'aube ,les couleurs des fins de nuit( encore du noir et blanc )Essayez vous m'en direz des nouvelles .



Mes compétences :

Architecture

Auteur

Auteur photographe

Paysages

Photographe

Portraits