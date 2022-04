Bonjour



Agent de sécurité depuis plus de 10 ans étant qualifié et certifié SSIAP 1, SST, CQP APS, Opérateur sur station centrale de télésurveillance et étant titulaire de la carte professionnel je propose ma collaboration aux entreprises de sûreté/Sécurité Française ou étrangère pouvant me déplacer sur tout le monde entier



Merci







Dominique



Mes compétences :

Management