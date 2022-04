Dominique THIREAU

Français, j'ai plus de 30 ans d’expérience en services informatiques, principalement dans le domaine de Production et Infrastructure Informatique, dont 10 ans localisé en Asie et 7 avec une couverture monde.

Expérience prépondérante en direction et en management de larges équipes multiculturelles, de contrats de services internes et externes, pour délivrer des services de qualité dans le respect des objectifs. Ceci dans un contexte de centre de coûts ou centre de profits selon la société pour laquelle j'ai travaillé ou travaille encore.

Conduite de projets majeurs tels que mises en oeuvre de centres de production internationaux, de migrations de plates-formes systèmes et/ou applicatives, de mise en place de services ou encore fusion d’organisations antinomiques ;

Réalisation des objectifs (attentes des clients, qualité de service, échéances et budgets) ;

En charge de budgets et revenus importants avec recherche constante d'amélioration (QoS, ROI, TCO et comparaisons de marché) ;

Définition et respect de plans stratégiques moyen et long termes ;

Gestion sereine et résolution de crises, techniques ou non ;

Présentations convaincantes de projets majeurs à des directions générales et à des partenaires sociaux.

Mes atouts majeurs sont un leadership et des qualités managériales prouvés, une recherche constante de qualité de services concrétisée par des résultats et aidée par une réelle puissance de travail.

Le goût des contacts accompagné d’une qualité d’écoute certaine contribuent au succès des challenges auxquels je fais face.



Bien cordialement,



Mes compétences :

Management

Direction générale