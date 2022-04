Dominique THOMAS

Je suis psychologue du travail,ingénieur en ressources humaines. , consultante et formatrice, spécialisée dans la prévention du risque psycho social et la gestion du stress au travail.Je réalise des audits pour trouver des solutions au problème du surcoût liés au stress des salariés (absentéisme, accident de travail, turn over....).Je suis chargée de cours en communication et gestion de carrière à l’école polytechnique de Sophia Antipolis.

Je suis aussi accréditée par le Fongecif Paca pour réaliser des bilans de compétences.



J'exerce aussi en cabinet , je suis psychologue clinicienne spécialisée en thérapie cognitive et comportementale , secrétaire de l'AATCC (association azuréenne de thérapie comportementale et cognitive) Consultation en cabinet, à domicile , téléphonique ou avec Skype.



J'interviens aussi comme coach de vie pour les problèmes de tout les jours .





Mes compétences :

Psychologie sociale

Gestion du stress

Externalisation

Restructuration

Psychologue

Psychologie du travail

RH

Pilotage du changement

Coaching professionnel

Thérapie comportementale et cognitive

Psychologie clinique

Psychothérapie

Bilan de compétences