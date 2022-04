Dominique TIBERGHIEN

Savoir se détendre : une qualité indispensable pour toute personne désirant être au mieux de sa forme et gérer au mieux tout stress excessif de la vie courante



La SOPHRO-RELAXATION

Une méthode psycho-corporelle



Quelques indications non exhaustives :

Peurs, angoisses

Phobies : passage d’un examen, permis conduire, et autres causes encore

Sommeil perturbé

Certaines dépendances

Difficultés de concentration

Ou encore d’autres manifestations, d’ordre physique ou émotionnelles, … souvent dues au stress



La sophro-relaxation trouve son application dans de nombreux domaines, tels que : les hôpitaux, le milieu du sport, les entreprises, les écoles et s’adresse à toute personne désirant favoriser un mieux-être.





La REFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Méthode ancestrale et remise au goût du jour, la réflexologie plantaire, par le massage des zones réflexes du pied, rééquilibre non seulement tous les systèmes du corps : digestif, nerveux, circulatoire, respiratoire , hormonal, mais agit par là-même sur la sphère émotionnelle.

Parmi ses nombreuses applications :

Rééquilibre les énergies du corps

Dissout les différents nœuds : stress, douleurs, tensions, etc.

Permet un sommeil récupérateur

apporte détente et bien-être



