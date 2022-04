Médecin Specialisee en Stomatologie-Chirurgie MaxilloFaciale puis en Orthopedie DentoFaciale (ODF) que j exerce maintenant a plein temps.

L'Orthodontie est plus qu un métier c est un moyen d' échange privilégie avec les jeunes (et les moins jeunes) au quotidien.

Famille et Orthodontie sont mes "priorités".



Mes compétences :

Chirurgie

Médecine

ORTHODONTIE