Dominique TOURTE

Des fringues de filles pour attirer les mecs,

Des fringues de mecs pour attirer les filles,

Des assurances vie pour être tranquille à mort,

de la déco sans Damido...



Depuis 20 ans j'écris pour vendre beaucoup de tout... Et un peu de n'importe quoi.

Je suis rédacteur publicitaire. "Comme le mari de ma sorcière bien-aimée ?".

Oui voilà : comme le mari de Samantha.



Mes domaines de prédilection : la web-série, le retail, le truc marrant qui marque...



Et vous c'est qui ? C'est quoi ? C'est pourquoi ? Si on en parlait ?



Mes compétences :

Création

Conseil

Édition

Publicité

Communication

Marketing