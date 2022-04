Dominique TOUTAN

Psychologue,Thérapeute, Relaxation psychothérapique orientation analytique, atelier de relaxation gestion du stress en cabinet et sur site professionnel, formatrice des métiers du sanitaire et social.

Ma devise est celle de Galiléo Galiléi : "On ne peut rien enseigner à un Homme, on peut seulement l'aider à trouver la réponse à l'intérieur de lui-même".

Bien sûr je propose différentes techniques thérapeutiques adaptées à chaque personne...allant de la relaxation simple, de relaxation psy, de la thérapie comportementale à la méditation (mindfullness...) . Je m'adresse aux enfants, jeunes adultes et adultes, personnes vieillissantes - je travaille en lien avec les médecins, psychiatres si besoin...

ex : je fais des suivis psychothérapiques de personnes souffrant d'obésité, de douleurs chroniques, de troubles phobiques, de deuils et de séparation, de burn out, de troubles du sommeil, de stress au travail, ...l'objectif étant de mieux gérer les émotions, les comportements et certains troubles...

Comme formatrice, je propose des stages de 2 à 3 journées sur les risques psychosociaux et la gestion du stress avec des ateliers de différentes techniques de relaxation : gestion du souffle, relaxation sophro-dynamique, méditation de pleine conscience(mindfullness)...





Mes compétences :

Iinfirmière Diplômée ETAT

Formation professionnelle continue