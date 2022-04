Dominique TREMBLAY

CONSULTANTES EN MÉDECINES NATURELLES, COACH D'HYGIÈNE DE VIE AVEC VÉCU, ET NATUROPATHE EN FORMATION. CEUX QUI SONT INTÉRESSÉS À M'OFFRIR UNE OPPORTUNITÉ D'EMPLOI, JE SUIS DISPONIBLE ET OUVERTE À TOUT DÉFI ET JE VOUS INVITE À COMMUNIQUER DIRECTEMENT AVEC MOI ET JE ME FERAI UN PLAISIR D'EN DISCUTER AVEC VOUS ET DE VOUS FOURNIR LES DOCUMENTS PERTINENTS QUI VOUS PERMETTRA DE PRENDRE CONNAISSAISSANCE DE MES COMPÉTENCES.



Je possède cet amour inconditionnel des gens, des enfants et une grande capacité de jugement, l’ouverture d’esprit, une grande créativité et toujours cette volonté de dépassement, de développement dans une myriade de domaines. J’aime offrir du soutien psychologique à toute personne vivant une situation de crise, de détresse. Je sais faire preuve d’empathie, d’écoute et surtout de respect.



Mon expérience générale est reliée au service à la clientèle et à la vente, d’où mon attrait pour les communications, les relations humaines et la psychologie… J’ai notamment occupé des fonctions de collaboratrice et de gérance au sein des trois dernières entreprises pour lesquelles j’ai travaillé. Je fais aussi preuve de beaucoup de polyvalence.





Permettez- moi d’ajouter que mon expérience personnelle m’a permis d’acquérir des connaissances innées reliées aux relations humaines, aux communications, à la psychologie comportementale notamment qui ne s’apprennent pas à l’université mais à travers un vécu à l’école de la vie!



Mes compétences :

Objet : Candidature à un poste relié aux secteurs

Medecines Naturelles, Communication, relation d'ai