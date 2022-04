Diplômée d'un Master 2 droit privé fondamental dominante droit des affaires, j'ai choisi de me spécialiser, en plus, en droit maritime par la rédaction d'une thèse de doctorat. Les différents stages effectués en entreprises aussi bien en droit maritime qu'en droit des affaires m'ont permis d'acquérir de bonnes compétences me permettant aujourd'hui de rechercher un poste de juriste.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel