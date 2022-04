Dominique VALLUET

En 1981 j'achete mon commerce de restauration rapide puis en 1985 je debute comme aide carreleur entreprise BARRACHINA a DIJON je m'apercois rapidement que ce metier me plait. Je deviens rapidement autonome et je realise mes premieres poses seul.en 1988 mon patron quitte la France pour son pays d'origine l'Espagne , je suis solicité par un artisan carreleur MR lapipe christian je prends ma place dans cette entreprise qui compte plusieurs salariés .en quelques mois mon patron me porte a la place de chef d'equipe et je dois m'occuper des commandes ,suivis des chantiers ,réunions avec le maitre d'ouvrage ,les architectes ainsi que les fournisseurs .et surtout veillez a la bonne réalisation des travaux.

En 1995 je m'installe a mon compte .je travail au début en partenariat avec des architectes locaux pour de petits travaux puis je suis remarqué par un grand groupe immobilier qui me propose de travailler avec eux je dois alors prendre la decision d'embaucher du personnel et de prendre un associé .. la petite entrprise deviens alors en 2002 la sarl c.s.m carrelage sol mur . nous participons a la construction de nombreux immeubles de standinga DIJON en partenariat avec BVM immobilier puis en 2004 et 2005 suite a un ralentissement du marché et a 2 hivers tres rudes , un retard dans la construction des batiments la sarl doit procédée a un redressement judiciaire en septembre 2006 .. aujourd'hui je prends la decision d'arréter cette société et de faire part de mon savoir faire a une entreprise qui souhaite me prendre a son service .





